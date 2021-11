Benfica confirma: acabou a temporada para Lucas Veríssimo

Clube da Luz informou esta segunda-feira que o central será operado após a lesão sofrida frente ao Braga.

O Benfica forneceu esta segunda-feira mais detalhes sobre a lesão sofrida por Lucas Veríssimo frente ao Braga, confirmando que o central não voltará aos relvados na atual época. O defesa sofreu um "entorse grave do joelho direito com lesão multiligamentar."

"Após realização de exames complementares de diagnóstico confirma-se rotura do ligamento cruzado anterior, associada a lesão do ponto de ângulo postero-externo. O atleta será submetido a intervenção cirúrgica e a período prolongado de reabilitação, não voltando à competição durante a presente época", pode ler-se no site oficial do Benfica.

Ainda na primeira parte do encontro com os minhotos, ganho pelas águias por 6-1, Veríssimo, ao tentar cortar uma bola junto da sua baliza, ficou com o pé preso no chão, tendo saído do relvado de maca.

O jogador de 26 anos fixou-se como um titular indiscutível na defesa das águias e estava convocado para os próximos jogos da seleção de brasileira de apuramento para o Mundial. Chegado ao clube no mercado de inverno da última época, fez 17 jogos e dois golos em 2020/21, sendo que na atual temporada realizou 18 partidas, com três remates certeiros.