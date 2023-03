Benfica com uma proposta em cima da mesa para vender o lateral Gilberto

Imprensa brasileira fala em oferta do clube de Abel Ferreira pelo lateral-direito encarnado.

Alternativa de Roger Schmidt a Alexander Bah na lateral direita da defesa encarnada, Gilberto continua em alta no Brasil, onde desde o início da época tem sido muito cobiçado. E agora, segundo avançou a Imprensa brasileira, será mesmo alvo concreto do Palmeiras, de Abel Ferreira, que terá avançado com uma proposta para tentar assegurar a contratação do lateral-direito.

Depois de já ter sido aposta do Atlético Mineiro em dezembro, o camisola 2 benfiquista, desejado ainda recentemente por clubes como Flamengo e Vasco da Gama, volta à rota canarinha, ainda que o campeão brasileiro, que procura reforçar o plantel, enfrente os mesmos problemas com que o Galo se deparou. Isto porque depois dos contactos iniciais o Atlético Mineiro acabou por não ter sucesso na abordagem perante a recusa benfiquista em libertar o defesa a meio da época. "Gilberto? É um jogador que analisámos, mas que não sai a meio da temporada. Não é possível, neste momento. Vemos nele um jogador com qualidade, boas características, força, que joga pelas laterais, mas o Benfica não está disposto a negociar agora, porque estão a meio da temporada", explicou então Rodrigo Caetano, diretor-desportivo do Atlético Mineiro, sobre o futebolista, que tem contrato até 2025 com as águias.

Com 28 jogos realizados, mas apenas 14 como titular, uma vez que está tapado por Bah no onze, Gilberto chegou, contudo, a estar na equação de Tite para o Mundial, face ao bom arranque de época. Viria entretanto a perder espaço para o colega dinamarquês, ficando mesmo fora da lista final para a prova do Catar.