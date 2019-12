Benfica com arma negocial por Bruno Guimarães: "Podíamos estabelecer uma parceria..."

Brasileiros pretendem 30 milhões de euros por Bruno Guimarães, mas mostram abertura para, com os encarnados, baixar as exigências e fazerem um negócio diferente, à espera de uma receita futura.

Interessado na contratação do médio Bruno Guimarães para reforçar o plantel comandado por Bruno Lage em janeiro, durante a reabertura do mercado de transferências, o Benfica conta com uma arma negocial que poderá ajudar a desbloquear as negociações com o Athletico Paranaense: a capacidade em explorar e valorizar os seus jogadores, transferindo-os por valores muito elevados. Isto porque o conjunto brasileiro exige nesta altura 30 milhões de euros pelo futebolista de 22 anos, mas admite, no caso das águias, fazer o negócio em moldes diferentes. Ou seja, manter parte do passe de forma a poder fazer um encaixe futuro em caso de venda milionária por parte dos encarnados.

"O Benfica é um grande clube e tradicionalmente revendedor, podíamos até estabelecer uma parceria", adianta Mário Celso Petraglia, presidente do Athletico Paranaense a O JOGO. "Historicamente, o Benfica vende jogadores de qualidade por valores elevados, por isso admitimos, em caso de negócio, vender parte do passe e manter outra para esperar uma futura venda", reforça o dirigente canarinho, frisando que o seu clube "está aberto a negociar". "Tudo dependerá dos valores, claro", refere Petraglia, lembrando que Bruno Guimarães "tem contrato até 2023" e está protegido por uma cláusula de rescisão cifrada em 40 milhões de euros.

O Benfica já deu início às movimentações no sentido de conseguir assegurar o jogador do Athletico Paranaense, considerado o melhor médio do Brasileirão em 2019, mostrando-se disposto até em bater um recorde a nível de contratações, ou seja, superar os 22 milhões de euros pagos por Raúl Jiménez, agora no Wolverhampton, avançado que foi a transferência mais cara das águias, proveniente do Atlético de Madrid.

Ciente da necessidade de abrir os cordões à bolsa, face às elevadas exigências do emblema canarinho, o Benfica pondera investir assim mais de 20 milhões de euros no atleta, chamado para a seleção olímpica do Brasil, que vai disputar o acesso à prova, que se inicia dia 3 de janeiro e cuja final está agendada para 9 de fevereiro.

O conjunto encarnado tem discutido a transferência, mas não apresentou ainda qualquer oferta concreta, como assume Mário Celso Petraglia. "Oferta do Benfica? Não recebemos até agora nenhuma oferta. Não temos conhecimento de nada", refere, assumindo que o Paranaense tem "um compromisso com o Atlético de Madrid", emblema que também pretende o médio e tem um direito de preferência. "Estamos a aguardar pela abertura da janela de transferências de janeiro, vamos falar com o Atlético de Madrid e depois veremos a situação do jogador", acrescenta.