Benfica ataca FC Porto: "Nunca foi tão evidente a pressão sobre as equipas de arbitragem"

Clube da Luz lançou duras críticas ao rival azul e branco depois dos protestos no jogo com o Belenenses, no domingo.

O FC Porto empatou, 1-1, na visita ao reduto do Belenenses, no domingo e, após a partida, o clube azul e branco teceu duras críticas à equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro, nomeadamente sobre o VAR no lance do golo da equipa lisboeta.

Ora, esta segunda-feira, o Benfica reagiu às críticas portistas e atacou o rival, falando em "pressão exercida sobre as equipas de arbitragem de quem anseia desesperadamente por um regresso a um passado de triste memória".

"Dizer que só os burros e os estúpidos falam de arbitragem era toda a divisa de quem se habituou a decidir nomeações, a premiar com viagens e fruta os mais fiéis servidores e para quem o VAR só é bom, por exemplo, como aquele que existiu na famigerada meia-final da Taça da Liga da época passada", escreve o clube da Luz, na newsletter "News Benfica", recordando a meia-final da Taça da Liga da temporada 2018/19, em que os dragões eliminaram as águias:

"No jogo que ficou marcado como um dos momentos mais negros do futebol português, ninguém ouviu o presidente e o treinador do FC Porto falarem do VAR, quando todos assistimos à falta sobre Gabriel que deu o primeiro golo ao FC Porto, à carga de Marega a anteceder o segundo golo ou à incrível anulação do golo do Benfica por um fora de jogo fantasma que daria o 2-2. Aí o VAR era exemplar e bom", acrescenta o emblema encarnado, que reforça a ideia de pressão sobre a arbitragem.

"A pressão exercida nesta jornada antes, durante e após os jogos, está em linha com a célebre invasão do centro de treinos de árbitros, as ameaças sobre a progressão das suas carreiras, seus bens e seus familiares, o uso de material resultante do cibercrime para, deturpando-o, criar uma ficção, de quem, ano após ano, procura, através desta estratégia, compensar sucessivos insucessos desportivos e tapar os olhos aos seus associados sobre como foi possível chegar ao ponto de estar sob intervenção da UEFA e só ganhar um Campeonato e uma Supertaça nos últimos seis anos em 24 títulos e troféus possíveis", remata o Benfica.