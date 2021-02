Benfica-Arsenal da Liga Europa vai ter Roma como palco

Acordo estabelecido entre os dois clubes para a realização da primeira mão dos 16 avos de final. Falta a oficialização por parte da UEFA

A primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa entre Benfica e Arsenal, agendada para 18 de fevereiro, vai ser disputada em Roma, apurou O JOGO.

Os dois clubes mantiveram contactos diretos para se encontrar um entendimento sobre os estádios onde as duas mãos, marcadas para dia 18 com o Benfica como anfitrião e, 25, com os londrinos em casa, se vão disputar.

Do lado do Arsenal e face às restrições sanitárias do Reino Unido a Portugal, visitar a Luz implica uma quarentena obrigatória no regresso, enquanto que o Benfica está de todo proibido de viajar para Londres na semana seguinte.

A não apresentação de alternativas de terrenos implica uma derrota por 3-0 da equipa anfitriã e a UEFA recomenda ainda que os clubes em causa escolham campos de outros clubes já aprovados pela entidade para disputar as provas europeias. Prevendo constrangimentos, a UEFA alargou até 5 de março a data para que estes 16 avos de final da Liga Europa se disputem.