Benfica apresenta queixa contra quatro jogadores do FC Porto

Festejos do FC Porto nos Aliados

Em causa cânticos nos festejos da conquista do título de campeão

O Benfica decidiu avançar com uma queixa contra quatro jogadores do FC Porto, estando em causa cânticos nas celebrações do título de campeão dos portistas, após a conclusão da Liga Bwin 2021/22. A queixa será apresentada ao Conselho de Disciplina até final da semana, visto que o clube encarnado está ainda a ultimar a sua formulação.

Os jogadores em causa são Otávio, Manafá, Fábio Cardoso e Diogo Costa, acusados pelo Benfica de cânticos com teor insultuoso. No caso do guarda-redes, os alegados insultos terão sido proferidos nos festejos oficiais, ao passo que os restantes surgiram num vídeo de Otávio, na rede social Instagram, a entoar "Filhos da p... SLB" .

Recorde-se que a alínea b do artigo 158º, do Regulamento Disciplinar da Liga, faz referência a Infrações Disciplinares Graves, no caso de jogadores que "usem expressões, verbalmente ou por escrito, ou façam gestos de caráter injurioso, difamatório ou grosseiro" contra "pessoas singulares ou coletivas, ou respetivos órgãos integrados na FPF ou na Liga". O regulamento refere suspensão "entre o mínimo de um e o máximo de quatro jogos", além de multa.