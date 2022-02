Basaksehir quer mesmo levar Pizzi do Benfica, mas não será fácil

Seixal, 07/12/2021 - O Sport Lisboa e Benfica treinou esta manhã no campus do Clube no Seixal, continuando a preparação para o jogo de amanhã frente ao FC Dynamo Kyiv a contar para a fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/22. Pizzi ( Pedro Rocha / Global Imagens )

Jogador e clube encarnado resistem ao assalto do emblema turco

Pouco utilizado por Veríssimo, Pizzi tem no Basaksehir um forte interessado nestes últimos dias de mercado na Turquia. O internacional português pode ainda abandonar o Estádio da Luz antes do final da época.

O JOGO sabe que os contactos do oitavo classificado do campeonato turco existem, ainda que o interesse do jogador e do Benfica não seja muito grande em aceitar uma eventual proposta.

Desde o início do ano de 2022, Pizzi soma apenas 16 minutos no Benfica, divididos em três partidas.