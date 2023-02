Bah esgota margem de erro no Benfica: "Se o Gilberto cumprir..."

Ex-laterais das águias, apesar da expulsão contra o Braga, ainda veem o lateral no onze em Brugge. Gilberto terá oportunidade contra o Boavista e, segundo José Sousa e Luís Filipe, já mostrou que pode agarrar o lugar. A qualidade ofensiva do dinamarquês é destacada, mas, a defender, este perde para o brasileiro.

Dos 31 jogos efetuados no Benfica, Alexander Bah somou boas exibições, mas também colecionou alguns erros, sempre em jogos de maior pressão. Como o de quinta-feira, em Braga, ao ser expulso após entrada descabida sobre Pizzi (31"), num lance que prejudicou claramente a equipa. Mas frente ao mesmo adversário tinha também tido exibição infeliz a 30 de dezembro, na derrota por 3-0, com erros individuais defensivos no segundo e no terceiro tentos. Em Israel, com o Maccabi Haifa, cometeu um penálti por mão na bola que deu na altura o 1-1 à equipa israelita e podia ter saído caro, não fosse a boa reação das águias até ao 6-1 final. Já no Dragão, a 21 de outubro, arriscou expulsão por falta sobre Evanilson com o resultado em 0-0. E no dérbi com o Sporting, a 15 de janeiro, fez um autogolo.

Para já, o treinador sabe que o dinamarquês terá que cumprir castigo na receção ao Boavista do dia 20, para a Liga Bwin. Como tal, Gilberto terá nesse encontro (pelo menos) nova oportunidade para tentar impressionar o alemão e ganhar o lugar ao concorrente direto para os jogos que depois se vão seguir. Antes, porém, terá lugar a deslocação a Brugge, já na próxima quarta-feira, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. E, aí, qual será a melhor opção para Roger Schmidt? Obrigar o dinamarquês a um período de reflexão e dar desde já o lugar a Gilberto? Ou manter a solução das últimas partidas?