"Athletico Paranaense não quer vender o Bento e o Benfica já desistiu"

Diretor executivo do Paranaense garante que o Benfica retirou-se da corrida por Bento. Encarnados apontaram à contratação do guardião para concorrer com Vlachodimos pela titularidade, mas o Furacão, frisando que não precisa de vender, quer manter o atleta até dezembro.

Alvo do Benfica para reforçar a baliza encarnada, Bento vê a sua saída travada pelo Athletico Paranaense, que se recusa a perder o guarda-redes nesta altura. E segundo garante Alexandre Mattos, diretor executivo do Furacão, a SAD benfiquista já sabe dessa posição intransigente, retirando-se "há dez dias" da corrida pelo futebolista. "O Athletico não quer e não irá vender. Já disse isso ao Benfica e eles já desistiram. Há mais de dez dias", atira a O JOGO Alexandre Mattos, reforçando que "o assunto está encerrado desde então".

O Benfica chegou a colocar em cima da mesa uma proposta a rondar os seis milhões de euros pelo guardião, mas o Athletico Paranaense recusou prontamente a oferta das águias. Isto porque apontava aos dez milhões, exigindo ainda manter 20 por cento do passe e a continuidade do guardião até dezembro.

A SAD liderada por Rui Costa pretendia contratar Bento - contando com o interesse do jogador em mudar-se para a Europa - para concorrer com Vlachodimos na luta pela titularidade às ordens de Roger Schmidt. No entanto, do lado contrário não encontrou recetividade, pois a Direção do clube de Curitiba considera-o nesta fase como imprescindível para o que resta da temporada, apontando à venda do guarda-redes apenas para 2024.

"Parece que precisamos vender o jogador porque o Benfica quer. E não queremos, não precisamos e não o faremos", dispara o dirigente do Furacão, assegurando que não há negociações neste momento com o Benfica. "Ninguém procurou e ninguém veio aqui. Não tivemos reunião e não teremos pois eles sabem que não venderemos", reforça Alexandre Mattos.

Apontado à seleção brasileira

A realizar a sua segunda temporada como dono absoluto da baliza do Athletico Paranaense, Bento é um dos nomes em equação para o futuro da seleção brasileira. Ramon Menezes, anterior selecionador interino do escrete, assumiu recentemente que Bento "pode chegar à seleção". "É um excelente guarda-redes, tem vindo a fazer grandes temporadas, é muito promissor", referiu sobre o guardião, elogiado também pelos concorrentes Alisson e Ederson. Continuando como titular no Furacão, Bento torcia, porém, pelo sucesso das negociações com o Benfica.