Atenção, Benfica: em Espanha apontam mais um clube a Grimaldo

Depois de Barcelona e Real Madrid, o lateral esquerdo das águias é associado ao Atlético de Madrid.

Alejandro Grimaldo, que termina contrato com o Benfica no final desta temporada, interessa ao Atlético de Madrid, afirma o jornal espanhol El Desmarque. O lateral esquerdo está há muito tempo referenciado pelos colchoneros e agora entrou na lista de alvos de Diego Simeone.

Reinildo, recorde-se, sofreu uma rotura do ligamento cruzado no joelho direito, com o menisco a ser também afetado, pelo que deverá parar por oito meses. Essa vaga poderia ser colmatada pelo jogador formado no Barcelona.

Nas últimas semanas, refira-se, Grimaldo foi também associado a Barcelona e Real Madrid, mas sabe-se que o clube da Luz mantém o desejo de renovar contrato com o futebolista.