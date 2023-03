Rui Costa dá tudo por Grimaldo: renovação do lateral é prioridade do Benfica

Líder da Luz tem definida internamente a intenção de se aproximar o mais possível às exigências do lateral canhoto. Defesa espanhol já demonstrou interesse em manter-se no Benfica, mas a cobiça pela sua contratação a custo zero é numerosa. Apesar disso, o principal responsável encarnado acredita no acordo.

Roger Schmidt pediu à SAD para segurar Grimaldo, o presidente Rui Costa vai mesmo fazer tudo para conseguir amarrar o lateral-esquerdo ao Benfica. Aliás, e segundo O JOGO apurou, o líder dos encarnados já admite inclusivamente ir muito mais longe do que tinha inicialmente definido em termos de proposta salarial (e de prémio de assinatura) para convencer o jogador de 27 anos a recusar todas as (inúmeras) abordagens que tem tido.

As negociações entre as partes decorrem há vários meses, mas tudo mudou nos últimos dias, sobretudo depois de a nível interno, e com o peso da opinião do treinador, ter sido admitido que a SAD poderá abrir os cordões à bolsa para se aproximar das pretensões de Grimaldo, que colocou a fasquia salarial bem acima dos pouco mais de dois milhões de euros definidos na Luz como teto máximo nos vencimentos dos jogadores. Porém, o lateral também tem manifestado abertura para ir de encontro às possibilidades do Benfica, numa gestão dependente de um superior montante de prémio de assinatura, que compense o corte na expectativa salarial.