"As perspetivas são boas, mas ainda falta para o jogo com o FC Porto"

Declarações de Roger Schmidt, treinador do Benfica, após o triunfo por 4-2 sobre o Rio Ave, na 9.ª jornada da Liga Bwin

Análise: "Estamos contentes por ter ganho, sabemos que o Rio Ave é uma equipa perigosa, com bons jogadores no ataque. Fiz algumas alterações e creio que jogámos bem. Podíamos ter facilitado a nossa vida se tivéssemos aproveitado as nossas chances, mas acabámos por ganhar. Aproveitámos para descansar alguns jogadores. No geral foi um bom dia para nós."

FC Porto na próxima jornada: "Três pontos são sempre importantes. Antes do jogo com o FC Porto temos um jogo da Liga dos Campeões e a Taça. Para já somos primeiros e lutamos para manter essa posição, hoje foi importante sair daqui com os três pontos. As perspetivas são boas, mas ainda falta muito."

Sofrer primeiro: "Pode sempre acontecer. Já aconteceu alguma vez o adversário ter uma oportunidade e marcar. Estávamos preparados, já marcaram assim em transições, não conseguimos parar o contra-ataque, temos de falar nisso. Mas no geral estivemos bem. O Rio Ave teve duas oportunidades e marcou dois golos, se tivéssemos a mesma eficiência teríamos marcado muitos golos. Mostrámos confiança e espírito competitivo. O espírito da equipa, a reação após o golo sofrido, são muito importantes."