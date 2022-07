AS diz que Benfica quer regresso de Gonçalo Guedes

Antigo jogador das águias continua num Valência sem Europa, mas exigente na hora de desprender-se do internacional português

O jornal AS noticia que o Benfica está a analisar a possibilidade de avançar para a contratação de Gonçalo Guedes, sem apontar se para empréstimo ou compra do passe. O avançado internacional português vai para a sexta temporada no clube e ainda tem mais dois anos de contrato, pelo que o Valência não facilita na sua saída, tentando recuperar o valor investido: 40 milhões de euros em 2018.

Nos últimos tempos foram vários os clubes que tentaram tirar Guedes do Valência, nomeadamente Sevilha, Villarreal e Roma, mas o clube valenciano nunca cedeu nas suas pretensões e o internacional português soma temporadas fora das competições europeias, numa má fase do Valência.