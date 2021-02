Após a resposta às críticas, Jesus deixou mensagem nas redes sociais: "Estou super feliz"

Treinador do Benfica diz-se "super feliz" por voltar "a treinar com todos os jogadores".

No dia seguinte a uma agitada conferência de imprensa, em que se assumiu revoltado com as críticas que têm sido dirigidas pelos benfiquistas à equipa técnica, jogadores e estrutura do Benfica nas últimas semanas, Jorge Jesus deixou uma mensagem nas redes sociais.

"Voltei a treinar com todos os meus jogadores. Estou super feliz", escreveu o treinador das águias na sua conta do Instagram.

A publicação de Jesus surge um dia depois de ter assumido não estar... feliz. "Não estou feliz totalmente, porque vim para ser campeão, para trabalhar normalmente, e fui impedido por uma pandemia. Não me sinto feliz, pelo contrário, todos os dias a levar com isto nas TV e jornais. Posso sentir felicidade? Ninguém vê a verdade?", questionou o técnico encarnado na conferência de antevisão ao jogo desta quinta-feira, com o Arsenal.