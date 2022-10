"António Silva? Fazia-lhe bem ficar mais um ou dois anos no Benfica"

ENTREVISTA, PARTE II - O treinador Hélder Cristóvão analisa o desempenho de António Silva, defesa-central do Benfica.

A atuação do defesa das águias nos três jogos da Champions impressionaram os adeptos portugueses, mas, ao mesmo tempo, levaram o seu nome a outros cantos do Mundo. Como acontece sempre com as melhores jovens promessas, os maiores clubes do planeta por certo que já estarão atentos.

Hélder Cristóvão, no entanto, acredita que o melhor é Silva passar ao lado de rumores. "Nós somos um pequeno país, um país vendedor, mas creio que fazia bem ao António ficar pelo menos mais um ou dois anos no Benfica. Para jogar. Muitas vezes saem com estas idades para o top cinco das ligas europeias e depois chegam lá e podem não jogar. Mas jogadores como o António, neste nível de crescimento e de evolução, têm que jogar sempre", defende.

Olhando aos minutos somados na competição, não há nenhum jogador com menos idade que supere António Silva

Na presente edição da Liga dos Campeões, vários têm sido os jogadores muito jovens a serem lançados às feras, constando na longa lista o nome de António Silva, a ponto de, olhando aos mais utilizados, ele ser mesmo o mais novo da competição. Ainda com 18 anos (faz 19 no dia 31 deste mês), o camisola 66 dos encarnados foi lançado a titular com o Maccabi Haifa (vitória 2-0), de seguida em Turim ante a Juventus (triunfo por 2-1) e agora na receção ao PSG (1-1).

Soma, por isso, 270 minutos na prova, superando assim os 11 jogadores que têm menos idade, mas que, na grande maioria, pouco jogaram até ao momento. O mais jovem é Mathys Tel, avançado de 17 anos do Bayern, que soma 42 minutos, e quem mais se aproxima é o central Leon King, que faz 19 em janeiro, do Rangers, com 162.