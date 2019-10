Antes de Pizzi salvar o Benfica, ouviram-se muitos assobios na Luz

Após uma primeira parte sem problemas, os fãs presentes na Luz mostraram a sua insatisfação a partir de um mau atraso de Florentino e a situação foi-se agravando. Até que o golo de Pizzi salvou a noite.

As derrotas frente a Leipzig e Zenit colocaram o Benfica sob intensa pressão. Obrigado a vencer, o conjunto de Lage teve de enfrentar também uma plateia com pouca paciência perante os erros cometidos e as dificuldades evidenciadas. Com o passar dos minutos, e perante a ansiedade da equipa, os adeptos não perdoaram e assobiaram diversas vezes os atletas, o que se agravou com o 1-1.

Após uma primeira parte tranquila, os benfiquistas presentes na Luz (53 035) começaram a dar os primeiros sinais de impaciência aos 56", após uma má entrega de Florentino, que podia ter criado problemas. O 1-1 fez disparar as críticas, ouvindo-se muitas vezes nas bancadas reparos pela falta de assertividade no ataque. A substituição de Cervi por Raúl de Tomás foi também motivo de fortes assobios da plateia, que foi à loucura com o atraso de Tomás Tavares para Vlachodimos, aos 84".

Frustrados pelo fraco rendimento do Benfica na Champions, os adeptos saíram, porém, a festejar, fruto do 2-1 de Pizzi, que fez as pazes com as bancadas, valendo fortes festejos - a própria equipa não se poupou na exuberância das celebrações, ciente da importância dos três pontos.

Confrontado com o comportamento dos adeptos, Bruno Lage, que já anteriormente pediu "calma" aos fãs, desta vez apontou o nível da competição: "Estamos numa prova de grande exigência. Mais importante foi a alegria e a festa com o grande golo do Pizzi."