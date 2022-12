André Almeida já não é capitão do Benfica

Titular pela primeira vez em 2022/23, o lateral-direito viu a braçadeira ser entregue a Rafa

André Almeida não foi ontem o capitão do Benfica, tendo entregue a braçadeira a Rafa, jogador em que Roger Schmidt tem apostado muito, até no capítulo de liderança do balneário, e que já comandara a equipa nos encontros da Taça da Liga com Estrela da Amadora e Penafiel. Isto face à ausência de Otamendi e até João Mário, convocados por Argentina e Portugal para o Campeonato do Mundo.

Novidade ontem no onze inicial de Roger Schmidt, algo que sucedeu pela primeira vez em2022/23, André Almeida, que somou apenas o segundo encontro, e particular, na época, não foi, contudo, o escolhido para capitanear a equipa. Em final de contrato, o lateral-direito perde assim estatuto, algo que já tinha sucedido nas contas do técnico alemão, que tem preferido lançar Bah e Gilberto para a lateral-direita do conjunto encarnado - com o Reading, no único jogo até agora, entrara ao intervalo e para central, tendo assumido então o estatuto de capitão como em épocas anteriores, isto depois de Helton Leite ter sido o escolhido para comandar a equipa nos primeiros 45".

Em final de contrato, o camisola 34 fez o segundo jogo esta época, novamente um particular, depois dos 45" como suplente com o Reading, em julho. Lucas Veríssimo liderou a equipa na segunda parte

Otamendi, que apenas falhou até agora quatro jogos (Boavista, na Liga, Caldas, na Taça de Portugal, e Estrela da Amadora e Penafiel, ambos para a Taça da Liga), é considerado por Roger Schmidt como "o capitão" - foi como recentemente o técnico, em entrevista à BPlay, definiu o central argentino -, é o principal líder do grupo em campo, sendo seguido por João Mário, que também já capitaneou a equipa em duas partidas: Boavista e Caldas. Além de Rafa, também Grimaldo e Vlachodimos já foram capitães em jogos oficiais - estes dois ambos diante do Estrela da Amadora, após a saída de Rafa.

Com a troca dos 11 jogadores ao intervalo, Roger Schmidt demonstrou a sua confiança em Lucas Veríssimo, que envergou a braçadeira de forma inédita, ele que era capitão no Santos antes de ingressar no Benfica.