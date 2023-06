Alvo do Benfica fala sobre o futuro: "Agora tenho de ver o melhor cenário"

Desejado pelo clube da Luz, o médio do Feyenoord Orkun Kokçu deseja títulos e chegar longe na Champions.

A SAD do Benfica aponta Orkun Kokçu como alvo para reforçar o meio-campo em 2023/24 e apesar de ciente das dificuldades da operação não desiste de tentar ganhar a corrida pelo atleta.

Tal como O JOGO já revelou, o médio-ofensivo está agradado com a possibilidade de mudar-se para Lisboa, ele que fez um ponto de situação sobre o seu futuro. Mostrando-se ambicioso, quer títulos e afirmar-se na Champions. "Saboreei um campeonato e quero mais. Agora que fui campeão penso ainda mais em ganhar títulos", expressou em entrevista à "Voetbal International". "Agora tenho de ver o melhor cenário" para o futuro, reforçou, salientando que deseja "chegar longe na Champions".

O emblema comandado por Roger Schmidt tem presença assegurada na prova milionária, tal como o Feyenoord, naturalmente, novo campeão dos Países Baixos, mas conta com o peso de ter chegado dois anos seguidos aos "quartos" da Liga dos Campeões. E o estilo de jogo de Roger Schmidt seduz também o internacional turco, agora capitão do clube de Roterdão, que apesar da forte cobiça (também da Premier League) não quer forçar a saída. "Não vou dizer que vou sair de qualquer forma, porque se as coisas não se concretizarem acabo por me sentir mal. É uma opção, mas vamos ver o futuro", atirou.

Kokçu é a prioridade de Roger Schmidt para compensar a saída de Enzo Fernández, mas a sua contratação obrigará a SAD a um elevado investimento e a muita engenharia financeira para convencer o Feyenoord, que em janeiro pediu... 40 milhões de euros.

Questionado ontem por Kokçu e Kerkez (este último já caiu), Francisco Conceição, jogador do Ajax, falou de "jogadores de qualidade que atuam em clubes fortes". Sobre o médio, à Sport TV, atirou: "Tem criatividade, gosta de ter bola e é um bom jogador."