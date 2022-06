Alexander Bah deve ser oficializado pelo Benfica esta segunda-feira, segue-se Gotze

A oficialização está prevista acontecer durante o dia de hoje, mas o ato formal de assinatura de contrato ainda está dependente da viagem do internacional dinamarquês para Portugal.

Petar Musa e Mihailo Ristic foram os primeiros reforços a serem anunciados nas últimas semanas pelo Benfica para a nova temporada, mas hoje está previsto o aumento das novas armas à disposição de Roger Schmidt em 2022/23. Segundo O JOGO apurou, os responsáveis encarnados deverão anunciar a contratação de Alexander Bah, lateral-direito do Slávia de Praga.

As negociações entre o diretor-desportivo do Benfica, Rui Pedro Braz, e os responsáveis do emblema da Chéquia chegaram a bom termo e viabilizaram o acordo. Este entendimento deverá consumar-se mediante o pagamento de uma verba em torno dos oito milhões de euros - menos dois do que os dez pedidos inicialmente pelos checos - pelo defesa de 24 anos, que deverá assinar por cinco temporadas.

Depois de Bah, e com o processo de Ricardo Horta envolto num braço de ferro, os dirigentes encarnados tentarão ultimar a seguir a contratação de Mario Gotze, médio-ofensivo de 30 anos do PSV Eindhoven. A cláusula de rescisão de quatro milhões de euros "facilita" a saída, mas falta o acordo salarial com o internacional alemão.