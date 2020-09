Agente de Darwin Núñez admite acordo quase fechado com Benfica

Os últimos detalhes do negócio, que chegou aos 25 milhões exigidos pelo Almería, devem ser fechados hoje e o avançado uruguaio deverá assinar vínculo válido por cinco anos

Todos os dados apontam para que a contratação de Darwin Núñez pelo Benfica seja uma realidade a oficializar a breve prazo.

Já existe uma plataforma de entendimento para um negócio que rondará os 25 milhões de euros, montante que O JOGO já havia apontado como necessário ser atingido por Luís Filipe Vieira para que fosse consumada a transferência.

Faltam, ainda, finalizar alguns detalhes da negociação, nomeadamente formas de pagamento e comissões inerentes ao processo, mas a convicção de todas as partes aponta para que o avançado de 21 anos, que assinará por cinco temporadas, ingresse no plantel de Jorge Jesus.

Nas últimas horas, os encarnados subiram a parada e demonstraram disponibilidade para chegar aos 25 milhões de euros, com as negociações a serem intensificadas em Almería, com a presença do intermediário Bruno Macedo, mandatado pelo Benfica, e do empresário do jogador, Edgardo Lasalvia, que deram então um novo impulso a este dossiê, que pode mesmo ficar totalmente fechado nas próximas horas e permitir a viagem do internacional uruguaio para Lisboa.

Sem abrir totalmente o jogo, o agente do dianteiro que marcou, na última época, 16 golos em 32 jogos pelo clube da II divisão espanhola, mostrou confiança no desfecho positivo. "O que posso dizer é que as negociações estão bem encaminhadas mas não posso dizer ainda que estão fechadas. Penso que amanhã [hoje] poderemos solucionar tudo", referiu Lasalvia a O JOGO, confirmando estar em Almería "a trabalhar a situação".

"Acreditamos que irá chegar a um bom porto. Primeiro os clubes tiveram que se colocar de acordo, agora é a nossa parte com o jogador. Não creio que será por aí [que o negócio cairá] ou que haverá problemas. Mas isto é futebol e, até estar assinado não está fechado", refere, revelando que "o jogador está tranquilo, está bem no Almería mas ir para um clube como o Benfica é um salto de qualidade".