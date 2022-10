Adeptos do Benfica agredidos em Paris

Seis suspeitos, alegadamente adeptos do PSG, terão sido identificados.

O final do jogo em Paris coincidiu com a alegria dos adeptos benfiquistas, pelo empate com o PSG, mas o sentimento não se prolongou para todos eles, uma vez que, segundo relatou o sítio "Actu 17", vários apoiantes das águias foram agredidos com violência quando regressavam ao hotel.

Seis suspeitos, alegadamente adeptos do PSG, terão sido identificados por agentes da autoridade, graças a imagens de videovigilância, e colocados em detenção domiciliária.

Uma das vítimas terá sofrido uma dupla fratura numa perna quando tentava fugir.