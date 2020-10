A lista de Vieira para o Benfica: Rui Costa a vice e a permanência de Moniz

Rui Costa e José Eduardo Moniz como vice-presidentes. O segundo chegou a ser dado como de fora de um novo mandato. Também se estreia na direção do clube o antigo candidato Jaime Antunes, caso Vieira ganhe as eleições

A entrada de Rui Costa (atual administrador da SAD) para a Direção, a permanência de José Eduardo Moniz nesta e a estreia de Jaime Antunes (candidato no início do século) são as principais notas da lista que Luís Filipe Vieira apresenta para os cargos executivos do Benfica.

Nota ainda para o nome que se candidata a presidente da Mesa da Assembleia Geral: Rui Pereira, o antigo ministro da Administração Interna e comentador de televisão.

Com Vieira a encabeçar a candidatura, além de Rui Costa, José Eduardo Moniz e Jaime Antunes integram a lista os seguintes nomes para as vice-presidências: Varandas Fernandes, Domingos d'Almeida Lima, Fernando Tavares, Sívio Cervan e Rui Vieira do Passo.

Rui Pereira é o candidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral e Fernando Fonseca Santos ao Conselho Fiscal.