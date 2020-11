A frase que marcou a conferência de Jesus: "A fala era 'mata mata, não deixa jogar!'"

Treinador do Benfica queixou-se do elevado número de faltas no duelo com o Boavista, que as águias perderam por 3-0.

Jorge Jesus, treinador do Benfica, não escondeu o desalento com o desaire pesado sofrido no reduto do Boavista (3-0), na segunda-feira, mas houve uma frase que se destacou na conferência de imprensa do homem do leme encarnado.

"A fala dos jogadores e da equipa técnica [do Boavista] era 'mata mata, não deixa jogar'", atirou Jesus, quando se queixava do número de faltas dos axadrezados ao longo da partida: 31.

"Tivemos muita dificuldade em saber recuperar em termos posicionais. Cada vez que perdíamos a bola não havia velocidade para impedir algumas situações à entrada da nossa área, como aconteceu até ao terceiro golo. Além disso, o Boavista fez 31 faltas e na primeira meia hora já tinha feito 20 e tal. Não nos deixou jogar. Aliás, a fala dos jogadores e da equipa técnica era 'mata mata, não deixa jogar' e o árbitro consentiu faltas constantes, sem carregá-los com cartões amarelos", disse na sala de imprensa.