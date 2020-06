A fotografia de Zivkovic e Weigl após o apedrejamento do autocarro do Benfica

Sérvio e alemão necessitaram de tratamento hospitalar

O autocarro do Benfica foi atacado na A2, na chegada ao Seixal, tendo sido atingido por pedras. Segundo as primeiras informações, os jogadores Weigl e Zivkovic foram atingidos na cara por estilhaços de vidros e necessitado de tratamento hospitalar.

Esta sexta-feira de manhã, o jogador sérvio publicou no Instagram esta fotografia, dando conta de que tanto ele como o médio alemão estão bem, apesar de tudo.

Weigl fez mesmo, falando de "uma linha que foi ultrapassada"

Tudo aconteceu no regresso ao Seixal, na saída da A2. As pedras lançados de um viaduto estilhaçaram o vidro da frente do veículo e causaram ferimentos nos dois jogadores que começaram por ser assistidos no Benfica Campus pelos médicos do clube, não estando excluída a possibilidade de terem de ser observados no hospital.

Recorde-se que Weigl ia no autocarro do Dortmund atacado à bomba, a 12 de abril de 2017, quando se dirigia para estádio para defrontar o Mónaco na Liga dos Campeões. Na altura, três explosões atingiram a parte lateral do autocarro, tendo partido vários vidros. Na altura, o espanhol Marc Bartra teve de ser hospitalizado.

A PSP, entretanto, confirmou a ocorrência, não tendo identificado os autores.