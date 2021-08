Rui Pedro Soares critica arbitragem e diz: "O Moreirense vai descer..."

Rui Pedro Soares, presidente do Belenenses, antecipou desfecho da Liga Bwin 2021/22 e ainda criticou árbitro do jogo desta sexta-feira com o Moreirense

Rui Pedro Soares, presidente da Belenenses SAD, vai pedir "áudio" das palavras que o árbitro lhe terá dirigido no final. "Ele disse aos assistentes que eu não o conheço e que na próxima será pior. Pior em quê?", questionou.

Mas, além disto, foi o que revelou sobre o adversário que captou as atenções. "Quero dirigir uma palavra de apreço aos grandes profissionais do Moreirense, que vão ter um campeonato extraordinariamente difícil, porque todos sabemos que o Moreirense foi condenado por corrupção desportiva e vai, no fim do campeonato, descer administrativamente. A Federação Portuguesa de Futebol já executou a sentença do tribunal. Quero, por isso, deixar aqui uma palavra aos grandes profissionais do Moreirense, que fizeram um excelente jogo. Fica a minha solidariedade", frisou.

O Moreirense foi julgado por quatro crimes de corrupção ativa relativos à época 2011/12 por suborno e tentativas de suborno a jogadores do Santa Clara e da Naval, e é esse o processo a que Rui Pedro Soares se refere. Já esta época, e por causa disso, a FPF impediu o clube de inscrever as equipas de sub-15, sub-17 e sub-19 nas provas que organiza.