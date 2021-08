Petit confirma saída de Cassierra: "Merece a oportunidade de ir para outro clube"

Petit diz que o Belenenses precisa de jogadores para reforçar as opções, mas prepara-se para perder uma das principais peças do plantel.

Além de admitir que "entre segunda e terça-feira" poderão chegar reforços ao Beleneneses, Petit confirmou a saída de Mateo Cassierra do clube azul.

O avançado colombiano tem em mãos uma proposta vantajosa e o técnico português não esteve com rodeios na hora de comentar a iminente transferência do avançado.

"Sabemos da qualidade do Cassierra, mas sabemos que o futebol português também vive de dinheiro. Para ir buscar alguns jogadores temos de abdicar de outros. É uma proposta boa para o Cassierra, que termina contrato no final da época. Se for bom para o clube e para o jogador - e se nós pudermos ir buscar outros jogadores - ele merece a oportunidade de ir para outro clube, com outra dimensão, ganhar o seu dinehiro", afirmou Petit.