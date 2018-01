Rui Pedro Soares responde a Francisco J. Marques e deixa um aviso

O presidente da SAD do Belenenses, Rui Pedro Soares, visou os comentários de Francisco J. Marques no último "Universo Porto da Bancada".

Rui Pedro Soares respondeu aos comentários de Francisco J. Marques sobre alguns negócios feitos entre o Benfica e o Belenenses. O líder da SAD do clube do Restelo explicou os negócios visados no programa "Universo Porto da Bancada", deixando ainda algumas farpas ao diretor de informação e comunicação do FC Porto.

"Não queria deixar de fazer uma referência. O diretor de comunicação do FC Porto difamou o Belenenses e queria deixar uma nota sobre isto. Não vou dar muita importância. O Belenenses vendeu um jogador ao Benfica em 2015. O Benfica ficou com direito de opção sobre três jogadores e exerceu esse direito sobre o Dálcio. Pagou 350 mil euros, mais IVA, inicialmente, e depois mais 300 mil euros, mais IVA. No total [já com IVA], pagou 800 mil euros. O diretor de comunicação do FC Porto falou que havia 850 mil euros. Quando se fala de 650 mil euros, há um imposto a pagar, o IVA, portanto mais 149,5 mil euros - 800 mil euros no total. Percebo que o campeonato português está muito agitado, mas recomendo que se concentre no Benfica e que saiba o que vai falar sobre o Belenenses", começou por atirar Rui Pedro Soares, que deixou elogios a Sérgio Conceição.

"O Sérgio Conceição é um profissional excecional. O Sérgio Conceição, na Académica, foi ganhar a Paços de Ferreira, num jogo que era importante para o Paços e não para a Académica. Ele não rodou nenhum jogador. É um homem íntegro e o grande responsável, com os jogadores do FC Porto, pela excelente época que está a fazer. O diretor de comunicação do FC Porto tem de dar espaço ao seu treinador e aos jogadores. Em relação ao Belenenses, da próxima vez que falarem sem rigor, não vamos ficar por aqui", acrescentou.