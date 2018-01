Rui Pedro Soares reage: "Não contem com o Belenenses para a descida"

Rui Pedro Soares, líder da SAD do Belenenses, falou, no final do jogo com o Boavista, no final da primeira volta da I Liga, não escondendo o desconforto pelo empate caseiro nem o azedume para com a equipa de arbitragem. E deixou um aviso claro: "Não vale a pena esforçarem-se. Não contem com o Belenenses para a descida de Divisão"

"Peço desculpa aos adeptos por este empate, não podíamos ter empatado tínhamos de ter ganho, cometemos erros próprios e por isso fomos penalizados. Queria dizer que, se calhar poucos repararam nisto, mas conseguimos a proeza de nem sequer ter um penálti a nosso favor na primeira volta. O que se passou nestas 17 jornadas dão-nos razão para muitas queixas. Temos muito azar com este árbitro. Este fora de jogo que não foi apitado no último minuto... é impossível que o árbitro não tivesse percebido que o jogador do Boavista não estivesse em fora de jogo", lamentou, passando, logo de seguida ao ataque, deixando um aviso no ar.

"Podem conseguir afastar-nos de lutar pelos lugares cimeiros, mas não sonhem fazer que o Belenenses desça de divisão, vamos lutar em campo no domingo e desde já faço um apelo aos nosso adeptos; precisamos do vosso apoio", enumerando, depois, outros erros de arbitragem que retiraram pontos ao onze do Restelo.

"Este campeonato está difícil, não há explicação possível. É recuperar o jogo que perdemos este ano em Tondela e no ano passado. O lance em Paços de Ferreira. Repito, em Tondela todos nos lembrámos como perdemos o jogo. Queria deixar a garantia que não vale a pena esforçarem-se. Não contem com o Belenenses para descida de divisão, vamos lutar com unhas e dentes para não descer, podem não marcar penáltis, mas não brinquem com estes profissionais", sentenciou .