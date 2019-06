Muriel está de saída e o Belenenses segura Mika

Guarda-redes renovou contrato por uma temporada.

Com Muriel a acabar contrato e com saída praticamente confirmada, a SAD do Belenenses fez questão de evitar que o mesmo não acontecesse com Mika, o número 2 da baliza na temporada passada. O guardião de 27 anos também estava a terminar o vínculo e aceitou renovar por um ano. "O que me levou a prolongar esta ligação foi o facto de me sentir muito bem aqui. Também senti uma grande confiança depositada em mim por parte do míster Silas e do treinador de guarda-redes, Pedro Alves, que sempre demonstraram grande vontade na minha permanência", referiu o guardião.

Depois de uma época em que realizou só sete jogos, Mika parte agora com mais hipóteses de ser titular, apesar da iminente chegada de Hervé Koffi, emprestado pelo Lille. "No futuro espero ajudar a equipa o máximo que puder para conseguirmos realizar uma época igual ou melhor do que a anterior. A nível pessoal, vou continuar a dar o meu melhor para merecer a confiança dos meus colegas de equipa", vincou.