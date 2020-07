Presidente do Aves emociona-se e visa Sindicato: "Onde é que ele está?"

António Freitas perguntou por Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato.

Depois de ter prestado declarações à SportTV, António Freitas, presidente do Aves, falou aos jornalistas no exterior do estádio do Aves, cujas portas foram fechadas pela SAD para o plantel não treinar. "Com as atitudes que a SAD está a tomar, claro que sim, os regulamentos são claros se não fizermos os dois últimos jogos, não só desce aos distritais como está sujeito a ficar seis a dez anos impedido de aceder aos campeonatos profissionais", afirmou, emocionando-se de seguida, perante os aplaudos dos adeptos presentes.

"Temos aqui trabalhadores com salário mínimo que não recebem há seis meses. Esta gente tem que ser banida. Esta senhora (Estrela Costa) está a complicar a vida do Aves para ver se há tumultos, a provocar, mas este gente é serena. A população, os simpatizantes e a claque vão ter calma. Eles ainda acreditam no presidente honorário e na minha Direção", disse ainda, mais uma vez emocionado.

António Freitas visou depois Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato dos Jogadores. "O sr. dr. Joaquim Evangelista aparece em todo o lado e nm clube que tem meses e meses de salários em atraso... Onde é que ele está? Ele aparece num caso menor e agora não está aqui. É uma pergunta que deixo no ar", atirou.