Beunardeau anuncia renovação com o Aves: "Vou voar convosco"

Quentin Beunardeau prolongou o contrato com o Aves por uma temporada, mantendo-se ligado ao clube da I Liga até junho de 2022.

O anúncio desta renovação surgiu num vídeo publicado pelo Aves nas suas redes sociais, com algumas das melhores intervenções do guarda-redes francês durante a época 2018/19, no final do qual Beunardeau, num português ainda com sotaque, confirmou a extensão do seu contrato, que terminava no final da próxima época, até junho de 2022.

"Vou voar convosco até 2022", disse Beunardeau, elemento fundamental no Aves na época passada, cotando-se como o quarto elemento do plantel mais utilizado no campeonato, com 2.340 minutos, repartidos por 26 encontros.