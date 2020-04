A explicação e a primeira reação de Beaunardeau após rescindir contrato

Guarda-redes do Aves ainda não recebeu salários em 2020 e rescindiu por justa causa

A OxySports, empresa que agencia o guarda-redes Quentin Beunardeau e onde trabalha Carlos Saleiro, antigo avançado de clubes como o Sporting, confirmou, em comunicado enviado a O JOGO, a rescisão de contrato do jogador que evocou salários em atraso (janeiro, fevereiro e março) para se desvincular do Aves.

"O guarda-redes francês Quentin Beunardeau apresentou a sua rescisão contratual ao Clube Desportivo das Aves, esta terça-feira, devido a salários em atraso. O jogador internacional pelas camadas jovens do seu país termina assim o seu vínculo com o clube português depois de duas épocas ao serviço dos avenses onde somou 54 jogos. Como é de conhecimento da opinião pública e assumido pelos dirigentes do Desportivo das Aves, existe desde há alguns meses uma situação de incumprimento salarial com os jogadores do plantel do 18º classificado da Liga NOS. Devido à incapacidade deste problema ser resolvido", lê-se.

"O guarda-redes francês Quentin Beunardeau deu entrada com o processo de rescisão unilateral nas instâncias desportivas encontrando-se a partir de hoje desvinculado de qualquer compromisso com o clube avense", acrescenta a nota que diz que para este desfecho contribuiu que o incumprimento seja "parcial para alguns jogadores e total para outros".

"Para este desfecho contribuiu decisivamente o facto de este incumprimento ser total para alguns jogadores e parcial para outros, que ao contrário do jogador Beunardeau, receberam a integralidade ou parcelas dos valores salariais em dívida. O jogador francês deixa aos adeptos do Desportivo das Aves algumas palavras na sua despedida do clube de quem defendeu as cores nas últimas duas temporadas".

Citado pela empresa, Beunardeau dirigiu-se aos adeptos. "É com enorme tristeza que me despeço dos adeptos do Desportivo das Aves. Foi um prazer enorme representar este clube e esta cidade e só tenho palavras positivas para a massa associativa. Infelizmente, dada a situação de incumprimento que é de conhecimento público, não tive outra solução que não fosse apresentar a minha rescisão. Sempre tentei colocar o clube e os seus interesses à frente dos meus e recusei alguns convites de outras equipas para continuar esta temporada no Desportivo das Aves, clube com o qual me identifiquei desde a primeira hora. Porém, considero que atingimos um ponto sem retorno, a total insustentabilidade da SAD, e tenho de fazer valer os meus direitos como trabalhador neste momento. Desejo que, quando a competição voltar, jogadores e equipa técnica encontrem os meios para salvar o Aves da despromoção pois o lugar deste clube é entre os maiores do futebol português. Agradeço a todos, dos adeptos aos colegas de equipa e equipas técnicas com quem trabalhei, o seu apoio desde que aqui cheguei que muito facilitaram a adaptação a um novo país. "Ter vindo jogar para Portugal foi sem sombra de dúvidas uma aposta ganha. Adaptei-me muito bem ao país e gosto muito de aqui viver e jogar na Liga NOS, que considero uma das mais competitivas da Europa", concluiu Quentin Beunardeau.

"O jogador encontra-se a partir de hoje livre para assumir um compromisso com um novo clube o qual poderá representar a partir da próxima época", termina a nota.