"Só tínhamos contrato com uma jogadora, que até estava emprestada"

José Pina Ferreira, presidente da Comissão Administrativa do Famalicão, falou da nova face do futebol feminino do clube, campeão em título da Taça de Portugal, em entrevista à Rádio Cidade Hoje.

Reformulação do plantel: "Quando se começa a negociar jogadoras em junho, a opção de escolha fica muito limitada. No entanto, teremos condições para fazer um bom campeonato. Só tínhamos contrato com uma jogadora e que até estava emprestada ao Valadares."

Objetivos para 2023/24: "Não podemos estar a prometer coisas, porque até o próprio orçamento nada tem a ver com o do ano anterior. O espírito de luta vai ser o mesmo? Sem dúvida. Temos um bom treinador? Temos. Mas 2022/23 foi um ano excecional. Não é fácil, depois de ter conquistado um título [Taça de Portugal] e partir para contratar já tarde, não ter mantido nenhuma atleta, só podemos prometer que vamos lutar com as armas que temos."

Elenco diretivo: "Vamos apresentar uma lista para ir a eleições. Depois das férias, pedirei ao presidente da assembleia geral para marcar eleições."