Rubiales e o beijo da polémica a jogadora da seleção: "Não estamos para palermices"

Jenni Hermoso "não gostou", mas presidente da Federação espanhola relativizou

Luis Rubiales fez estalar a polémica, este último domingo, no momento dos festejos da seleção feminina, campeã do Mundo de futebol. O presidente da Federação espanhola, que beijou Jenni Hermoso na boca na entrega das medalhas e da taça, já reagiu ao episódio.

"É um beijo de dois amigos a comemorar alguma coisa... não estamos para palermices. Quando duas pessoas têm um gesto de carinho sem importância não podemos estar a ligar a idiotices. Espanha é campeã do Mundo e com isso me fico", referiu, em declarações a duas rádios espanholas.

A jogadora também reagiu ao momento que rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Jenni Hermoso "não gostou", mas lembrou que "não podia fazer muito" perante o sucedido, na altura.

A seleção feminina de Espanha conquistou, pela primeira vez, o Mundial feminino, após triunfo por 1-0 sobre Inglaterra, na final.