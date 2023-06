Oficial: Cloé Lacasse deixa o Benfica

Redação com Lusa

O Benfica anunciou este domingo a saída da avançada canadiana Cloé Lacasse da equipa de futebol feminino, referindo que chegou a acordo para transferir a jogadora, sem revelar a identidade do clube.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo para a transferência de Cloé Lacasse. O clube agradece o percurso trilhado em comum com a futebolista que chegou à Luz no início de 2019/20 e que deixa uma marca muito forte em Portugal e nos benfiquistas, com 131 jogos realizados de águia ao peito e 102 golos marcados", refere o Benfica em comunicado.

Cloé Lacasse conquistou três campeonatos, três Taças da Liga e duas Supertaças de Portugal nas encarnadas e vai estar no Campeonato do Mundo na Austrália e Nova Zelândia ao serviço da seleção canadiana.

"Iniciará, depois, uma nova etapa do seu percurso profissional, concretizando o sonho de jogar numa das melhores ligas femininas do mundo, desafio para o qual o Sport Lisboa e Benfica deseja as maiores felicidades", acrescenta, sem revelar de que clube de trata.

Nos últimos dias surgiram informações na comunicação social do interesse do Arsenal na contratação da atacante.