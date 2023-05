Kika Nazareth eleita a melhor jovem jogadora desta época na Liga BPI

Até ao momento, a internacional portuguesa Kika Nazareth participou, de forma direta, em 23 golos do Benfica na presente edição do campeonato: 15 remates certeiros e oito assistências

A criativa do Benfica reuniu mais votos do que Telma Encarnação, do Marítimo, e Alexandra Henriques, do Clube de Albergaria.

A internacional portuguesa Kika Nazareth foi distinguida como a melhor jovem jogadora da Liga BPI 2022/23 pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).

A criativa do Benfica, de 20 anos, participou em 23 golos da formação encarnada na atual edição do campeonato - 15 tentos e oito assistências -, sendo um dos principais destaques das águias, que se sagraram tricampeãs nacionais.

Através das escolhas dos treinadores principais dos 12 clubes que disputam a prova (peso final de 60%) e da votação online realizada em www.sjogadores.pt (ponderação final de 40%), Kika Nazareth - que, em termos individuais, está a viver a melhor temporada da carreira - conquistou 27,57% das preferências e bateu a concorrência de Telma Encarnação, do Marítimo (8,58%), e Alexandra Henriques, do Clube de Albergaria (7,69%).

Na derradeira ronda da competição, marcada para o próximo domingo, dia 21, o Benfica visita o Amora, equipa que já está condenada à descida de divisão.