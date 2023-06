Destino traçado: Cloé Lacasse, ex-Benfica, assina pelo Arsenal até 2025

A internacional canadiana, melhor jogadora e máxima artilheira da última edição da Liga BPI, é um reforço sonante para as "gunners", que desejam quebrar a hegemonia do Chelsea em Inglaterra e voltar aos dias de glória na Europa.

Cloé Lacasse vai prosseguir a carreira no Arsenal, apurou O JOGO. A avançado, que completará 30 anos a 7 de julho, assinou contrato com o conjunto londrino até 2025, ou seja, para as próximas duas temporadas.

Melhor jogadora e máxima artilheira da última edição da Liga BPI, a internacional canadiana será uma mais-valia para as "gunners", que pretendem acabar com a hegemonia do Chelsea em Inglaterra - para se ter uma ideia, as "blues" são tetracampeãs e venceram sete dos últimos nove campeonatos. O outro grande objetivo da formação orientada pelo técnico sueco Jonas Eidevall é voltar a triunfar na Liga dos Campeões, prova que o clube conquistou por uma vez - em 2006/07, numa altura em que a competição tinha a designação de UEFA Women"s Cup.

Depois de quatro épocas ao serviço do Benfica - no passado domingo, dia 25, o emblema encarnado oficializou a saída da atleta -, esta será a segunda aventura de Cloé Lacasse no futebol europeu. Na Luz, a extremo-esquerdo, que também pode desempenhar papéis mais centrais na frente de ataque, assinou 102 golos em 131 partidas, tendo amealhado oito títulos: três campeonatos, três Taças da Liga e duas Supertaças.

Conforme O JOGO avançou, a ida de Cloé Lacasse para o Arsenal constitui a transferência mais cara da história do futebol feminino português, permitindo o maior encaixe financeiro de sempre a um clube nacional na venda de uma jogadora.