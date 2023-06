De saída do Benfica, Ana Vitória tem pré-acordo com o PSG

Segundo O JOGO apurou, o Parque dos Príncipes é, neste momento, o destino mais provável para a internacional brasileira prosseguir a carreira. No entanto, a ligação entre as partes ainda não está selada.

Ana Vitória, futebolista que brilhou com a camisola do Benfica nas últimas quatro épocas e meia, deverá dar continuidade à carreira em França.

Segundo as informações que O JOGO recolheu junto de fontes próximas à jogadora, a internacional brasileira, que se encontra ao serviço da seleção canarinha a preparar a participação no Mundial da Austrália e da Nova Zelândia, tem um pré-acordo com o Paris Saint-Germain, equipa que, na presente temporada, terminou no segundo lugar do campeonato francês e chegou aos quartos de final da Champions, caindo aos pés do Wolfsburgo, atual vice-campeão europeu.

Depois de oficializada a saída da Luz - apesar de o contrato com as águias só terminar no dia 30 de junho -, a turma "rouge et bleu" está muito bem posicionada para juntar a criativa, de 23 anos, aos seus quadros. Contudo, o negócio ainda não está totalmente fechado.

O JOGO sabe também que deixar o conjunto encarnado foi bastante custoso para Ana Vitória, uma vez que a atleta nutre um enorme carinho por Portugal, adorava viver em Lisboa e sentia-se realizada a representar o Benfica. No entanto, o facto de a médio ofensivo - que também pode desempenhar funções a partir dos corredores - ter a ambição de atuar numa das "big five", num clube que lute por conquistar a Liga dos Campeões, acabou por ser determinante na tomada de decisão.