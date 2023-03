Bruno de Carvalho deixa mensagem enigmática nas redes sociais

Antigo presidente do Sporting está longe da esposa no dia do 40.ª aniversário da companheira

Bruno de Carvalho, com 51 anos, e Liliana Almeida, que esta sexta-feira celebra o 40.º aniversário , conheceram-se em 2022, durante a participação no Big Brother Famosos, da TVI e desde então nunca mais se largaram. Apaixonaram-se e casaram oito meses depois, a 2 de setembro, num casamento mediático acompanhado por milhares de pessoas através da televisão.



No entanto, em dia de festa, e seis meses depois do enlace, existem indícios de que o casal poderá já estar separado. Na manhã desta sexta-feira, no dia de aniversário da companheira, Bruno de Carvalho deixou uma mensagem enigmática que deixou a internet em polvorosa.

"Infelizmente, por culpa minha, não consegui estar ao pé dela. Quero dizer que é uma mulher fantástica que, muitas vezes, quase sempre, não consegui corresponder. É o que é. Mas são 40 anos e 40 anos é uma data importante", refere o antigo presidente do Sporting no vídeo partilhado mas que mais tarde eliminou.