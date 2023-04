A razão pela qual Dani Alves e Joana Sanz ainda não oficializaram o divórcio

De acordo com "El Programa de Ana Rosa", o jogador está a pagar uma quantia à mulher, que já anunciou a separação nas redes sociais, para atrasar o divórcio, que poderia complicar a sua libertação da prisão.

Apesar de ter anunciado nas redes sociais a separação com Dani Alves pouco tempo depois de o jogador ter sido detido preventivamente em Barcelona, a 20 de janeiro, com base numa acusação de violação, o processo formal de divórcio entre o lateral direito brasileiro e Joana Sanz ainda não foi oficializado.

Este sábado, o "Programa de Ana Rosa" avança que essa demora tem uma explicação: Alves estará a pagar uma quantia desconhecida à modelo espanhola para atrasar a oficialização do divórcio.

Esse pagamento terá sido pensado devido ao jogador pretender a libertação provisória da prisão, algo que já foi recusado pela justiça catalã com base em suspeitas de possível fuga do país. Dani Alves será da opinião que, ao manter o casamento com uma cidadã espanhola, essa suspeita irá perder força.

Apesar disso, a Procuradoria-Geral de Barcelona recusou esta semana o segundo pedido de libertação provisória apresentado pelo jogador, devido a essa mesma suspeita.