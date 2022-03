Ja Morant e Isiah Thomas (a lenda) são dois nomes bem conhecidos para adeptos da NBA, tanto para os mais recentes, como para os que já seguem a liga há (bastante) mais tempo, no caso do Hall of Famer. Ambos apoiam a estrela dos Phoenix Suns na corrida para MVP... Mas será que estão certos? Será que todo o buzz à volta deste assunto faz sentido?

Nem de propósito, durante a semana passada, deparei-me com um tweet que comparava as estatísticas de Devin Booker com as do ano de MVP do Kobe Bryant, e são semelhantes, de facto. No entanto, cada ano é um ano, e não é por um jogador com certos números ganhar o prémio numa época, que na seguinte alguém com a mesma estatística tem de ganhar também, até porque há outros fatores envolvidos.

Começando por algo muito importante, que são... para além dos seus números, os dos outros jogadores. Jokic, Embiid e Antetokounmpo têm números bem superiores a Booker, e já é tarde demais para haver uma mudança drástica o suficiente para que as exposições no Twitter e outros meios sociais façam alguma diferença. Não há como escapar às médias que estas três potências têm, e é mesmo por este fator chave que o menino bonito da Kendall Jenner não têm hipótese este ano.

Outro dos fatores é "star quality" e isso, minha gente, ele tem para dar e vender. Excetuando a reputação que tem no mundo das mascotes; a sua presença no campo, e fora dele, a cobertura dos media, e a imagem perante os GMs e colegas da liga, são de MVP.

Finalmente, o registo coletivo, um aspeto em que ninguém bate os rapazes de roxo. Os Suns já confirmaram o melhor record deste ano na NBA (61-14, já ninguém os apanha), algo que apenas aconteceu (agora) por três vezes na história do franchise (92/93, 04/05).

Em vez de uma, vou terminar com duas conclusões: a primeira é que Devin Booker não é top 3 este ano na corrida ao melhor prémio individual da NBA. A segunda é que o rapaz faz parte da elite e tem calibre de MVP, disto não tenham dúvidas. Quem não concordar, prepare-se para uma direita à Will Smith.