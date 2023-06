Zicky Té marca golo do outro mundo e Ricardinho reage: "Vai à merda..."

Minuto 22 do Sporting-Benfica: que golaço de Zicky Té, com uma grande jogada individual, a inaugurar o marcador do terceiro jogo da final!! 1-0. O jogador do Sporting deixou Arthur para trás com um belo drible e, depois, de costas para a baliza, quando já parecia não ter ângulo, marcou de calcanhar. Ricardinho, estrela do futsal português, prontamente reagiu nas redes sociais. "Zicky vai à merda!!!! Que golo!!! Fod......se!!!!", escreveu no Twitter. [Imagens Canal 11. Vídeo/Reprodução Twitter "Raça de Leão"]