Zé Luís, massagista do FC Porto durante várias décadas (começou a trabalhar nos dragões em 1953) e uma figura incontornável no clube, comemorou na terça-feira 88 anos. No balneário, jogadores, staff técnico e o presidente Pinto da Costa cantaram os parabéns, depois da vitória na Liga dos Campeões, por 2-0, frente ao Bayer Leverkusen.