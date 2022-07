Num dos momentos de descontração no treino matinal desta quarta-feira realizado no Vale do Lobo, no Algarve, Zaidu aprimorou os dotes de... fotógrafo. Estilo não lhe faltou. Perante os sorrisos dos companheiros e dos restantes elementos do staff portista, o lateral-esquerdo nigeriano começou a "disparar" por todo o lado. No final, mereceu as palmas e umas vénias dos companheiros.