A equipa sub-19 do Benfica já viajou para Nyon, Suíça, onde na sexta-feira, a partir das 13h00, defronta a Juventus para as meias-finais da Youth League. "Vamos a caminho de Nyon com toda a ambição! Carrega Benfica!", afirmaram os jovens jogadores das águias. [vídeo: Sport Lisboa e Benfica].