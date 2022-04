Yaremchuk deu autógrafos e colocou um sorriso na cara de crianças ucranianas: vídeo

No final do Benfica-Belenenses (3-1), Roman Yaremchuk, avançado das águias, esteve com algumas famílias ucranianas no Estádio da Luz. O futebolista deu autógrafos, tirou fotografias e conversou com as crianças (mas não só). [vídeo SL Benfica]

