Na época 2011/12, o defesa-central Xandão marcou, de calcanhar, o golo da vitória (1-0) do Sporting sobre o Manchester City, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa - leões perderam por 3-2 na segunda mão e seguiram em frente. Na segunda-feira, após o sorteio que ditou o embate entre as duas equipas, o brasileiro, de 33 anos, recebeu muitas mensagens e, no Instagram, recordou aquela eliminatória e, em especial, o golo que apontou, mostrando as chuteiras que utilizou nesse dia.

Xandão terminou a carreira de futebolista em 2019.