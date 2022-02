Walker motivou o City antes do jogo com o Sporting com este curioso vídeo

Kyle Walker, lateral do Manchester City, foi baixa para o jogo de Alvalade com o Sporting, devido a castigo, mas motivou os companheiros com um curioso vídeo, que acabou divulgado depois do encontro. O internacional inglês surgia com um boné da seleção inglesa, um troféu de melhor em campo da Champions e uma medalha da final perdida na última época, para o Chelsea, afirmando que deseja a de ouro esta temporada. Walker pediu uma boa vitória para tranquilizar a equipa para a segunda mão, mas nem ele estaria à espera de um 5-0. "Fico feliz que a minha conversa com a equipa antes do jogo tenha resultado. Bom trabalho rapazes", escreveu.