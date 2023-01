Vítor Pereira conhece o Ninho do Urubu, dá treino e brinca com Gabigol

O treinador português Vítor Pereira já deu o seu primeiro treino no Flamengo. Antes, conheceu o Ninho do Urubu, as instalações do clube, e brincou com Gabigol

