Vitinha, Fábio Vieira e João Mário fizeram delícias dos miúdos no Foot Camp Dragon Force

Trio do plantel principal fez visita ao Constituição Park.

Vitinha, Fábio Vieira e João Mário representam o sonho de qualquer miúdo da formação do FC Porto: após brilharem nos escalões jovens dos dragões, chegaram à equipa principal e, esta época, têm sido das principais figuras do plantel orientado por Sérgio Conceição.

Por isso, estiveram esta quarta-feira no Foot Camp Dragon Force, no Constituição Park, à conversa com os pequenos aspirantes a estrelas do futuro azul e branco.

Nas redes sociais, o FC Porto partilhou um vídeo, em que o trio "made in" Olival surge sorridente, depois de fazer as delícias da pequenada. Ora espreite.